Els llaüts tornen a solcar l'Ebre en una ruta turística

Els llaüts, les embarcacions fluvials que durant segles van ser el principal mitjà de transport a l’Ebre, tornaran a solcar el seu curs dins d’una proposta de turisme fluvial que inclou visites a la torre semisubmergida de Faió i al poble vell, un vestigi de la Guerra Civil, i especialment de la batalla de l’Ebre, per a l’accés del qual s’han instal·lat passarel·les.

La ruta per l’embassament de Riba-roja, organitzada per l’ajuntament de Faió, ha estat seleccionada per la Xarxa de Creuers Costaners i Fluvials de les Destinacions Nàutiques Sostenibles d’Espanya (Xarxa CCF) com a exemple de turisme nàutic sostenible amb elements patrimonials i naturals que impulsa el desenvolupament del territori. La xarxa té el suport dels fons Next Generation.El passeig parteix de l’embarcador de la Reixaga i recorre la boca del túnel de l’antic ferrocarril, l’antiga desembocadura del riu Matarranya, el campanar de l’església de Sant Joan Evangelista i l’embarcador que dona accés a les restes del poble vell abans de tornar al punt de partida.