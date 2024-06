Nufri inicia les obres d'una planta solar, la més gran de Catalunya per a autoconsum

El grup Nufri de Mollerussa va posar ahir la primera placa fotovoltaica de les 25.000 que formaran part del parc solar d’autoconsum més gran de tot Catalunya i el segon de l’Estat espanyol. La instal·lació està ubicada en uns terrenys al terme municipal de Miralcamp i ocuparà un total de 22 hectàrees. Així, la companyia espera cobrir vora el 40% del subministrament elèctric de la seua central de Mollerussa al generar una producció anual de 26.609.644 kWh, equivalent al consum anual d’uns 7.600 habitatges, tal com va explicar ahir el responsable d’Energia de Nufri, Carles Grau. Les obres també inclouen la construcció d’una línia directa des del parc solar fins a les instal·lacions de Nufri a la capital del Pla d’Urgell.

La inversió ascendeix a uns deu milions d’euros que l’empresa preveu amortitzar en uns sis o set anys, aproximadament. El principal objectiu del grup és evitar que l’escalada de preus de l’energia soferts durant els últims anys en l’electricitat amenacin la viabilitat d’aquesta empresa. “No podem tornar a patir cap altra crisi en què l’energia tingui més valor que la mateixa fruita”, va remarcar Grau.

La planta es construeix en uns terrenys de secà que havien servit per a l’extracció d’àrids

La planta solar generarà un total de 16.700 kW/hora amb una potència bec de 16 MWp i nominal de 13,5 MWn. Els treballs van a càrrec de l’empresa de Cervera Escala Renovables i la previsió és que pugui entrar en servei aquest mateix any. El director general d’Escala Renovables, Gerard Espinagosa, va explicar que el disseny de la planta utilitza un sistema d’ancoratge de l’estructura sense formigó que minimitza l’impacte ambiental i no requereix la necessitat de motors. La col·locació de la primera placa va comptar amb la presència del president del grup Nufri, Francesc Argilés, que va assegurar que és essencial fer aquest tipus d’inversions per procurar ser més independents del mercat energètic. Així mateix, l’alcalde va explicar que l’obra contribueix a posar Miralcamp en el mapa de les energies verdes en uns terrenys de secà que anteriorment havien servit per a l’extracció d’àrids. Argilés va apuntar que utilitzar aquests terrenys en desús “ens permet continuar avançant com a companyia en el clar objectiu de ser més respectuosos amb el medi ambient i poder tornar-li la vida que ens dona”. Nufri disposa d’altres fonts de producció verdes que ja proveeixen la central, com un salt d’aigua a les Borges Blanques o plantes de biomassa.

Surt a informació pública la central solar de Nalec i Ciutadilla

La central solar que el grup Forestalia impulsa als municipis de Nalec i Ciutadilla ha sortit a informació pública. Es tracta del projecte denominat PS Camila, de 5 MW i ubicat en aquestes dos localitats, així com la infraestructura d’evacuació, les línies soterrades d’interconnexió a 30kV. La planta contempla 8.000 panells solars fotovoltaics i la línia soterrada d’alta tensió tindrà una longitud de 5 quilòmetres, que evacuarà l’energia a la subestació elèctrica Sant Roc, al terme municipal de Ciutadilla.El pressupost d’aquesta planta solar supera els 4,6 milions d’euros. El grup Forestalia impulsa dos grans projectes més a l’Urgell. Són els denominats Els Vilars, de 44 megawatts al municipi de Ciutadilla i Sant Roc, de 49,7 MW entre aquest municipi i Nalec. Els promotors de la planta ja han iniciat el procés per captar inversors locals.