Pensió de viudetat per a una parella de fet sense estar inscrita

El Jutjat Social 2 de Lleida ha concedit la pensió de viudetat a una dona malgrat no estar inscrita com a parella de fet davant la impossibilitat que poguessin complir els requisits que va establir el canvi de normativa que va entrar en vigor el 2014. Segons la sentència, que fa referència a dos interlocutòries del Tribunal Europeu de Drets Humans, la parella de la demandant, representada per l’advocada Teresa Collado, va morir només dos dies després que es publiqués l’obligació que les parelles de fet havien d’estar inscrites dos anys abans de la mort per poder optar a la pensió de viudetat. La sentència assenyala que en aquest cas “és procedent concloure la impossibilitat de complir els nous requisits legals” i considera vàlides les exigències de constitució de parella de fet vigents abans de la nul·litat del Tribunal Constitucional. D’aquesta forma, estima la demanda i revoca la resolució de la Seguretat Social que li va denegar la prestació de viudetat.

Val a destacar que el Jutjat Social 2 de Lleida fins i tot s’avança a la sentència dictada pel Tribunal Suprem, en la qual accepta les directrius marcades pel TEDH, que va detectar una violació del dret a la protecció de la propietat arran d’un cas de Girona, per no exigir la formalització de la parella a les que reclamaven la pensió de viudetat abans del 2014.El març del 2022, el mateix jutjat ja va dictar una sentència pionera en la qual va concedir la pensió de viudetat a una parella de fet malgrat no estar inscrita al considerar que tenia dret a la prestació amb només acreditar la convivència mitjançant el padró. El Tribunal Constitucional encara ha de decidir sobre l’article 234.1 del Codi Civil català, que regula les parelles de fet. En cas de ser declarat inconstitucional, hauran d’acudir al notari o al registre de la conselleria de Justícia. Segons la Societat Catalana d’Advocats de Família, el 90 per cent de les parelles no s’han inscrit.

En deneguen dos més malgrat la convivència i els fills en comú

■ Dos noves sentències deneguen la pensió de viudetat a lleidatans malgrat acreditar una llarga convivència i tenir fills en comú amb el seu cònjuge. La primera sentència ha estat dictada pel Tribunal Suprem, que confirma la denegació d’aquest dret a un home per no estar registrada la parella de fet dos anys abans de la mort de la seua dona malgrat que havien conviscut 18 anys i tenien dos fills en comú. En la mateixa línia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega la pensió de viudetat a una lleidatana al no complir els requisits de registre de parella de fet malgrat viure junts durant vuit anys i tenir una filla en comú. En tots dos casos, els tribunals assenyalen que no poden aplicar les directrius del Tribunal Europeu al ser la mort posterior a l’any 2014.