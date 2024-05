Deneguen la pensió de viudetat a una lleidatana al cap de set anys de convivència i de tenir dos fills

Nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que denega la pensió de viudetat a una lleidatana malgrat tenir acreditada la convivència amb la seua parella i tenir dos fills.

En aquest cas, el tribunal assegura que no estaven inscrits com a parella de fet dos anys abans de la mort d’un dels cònjuges, un dels requisits per poder accedir a aquesta prestació.

D’aquesta forma, confirma la sentència de primera instància dictada pel Jutjat Social 2 de Lleida, que ja va desestimar la petició de la demandant davant el rebuig de l’Institut de la Seguretat Social de reconèixer-li la pensió.

Segons diu a la sentència, la parella havia conviscut durant set anys i tenien dos fills en comú. La demandant va al·legar al jutjat que juntament amb la seua parella eren copropietaris de dos finques, cotitulars d’un compte bancari i que en l’herència figurava com a usufructuària al ser la seua parella. Així mateix, va assenyalar que va firmar el consentiment informat en qualitat de tutora legal o familiar de l’home durant la seua estada a l’hospital.

També assegura que havien iniciat tràmits per contreure matrimoni i havien acudit a l’ajuntament per iniciar l’expedient, però que no es va poder celebrar a causa de la gravetat de les lesions patides per la seua parella arran d’un accident laboral. Finalment, va morir per aquesta causa a l’hospital.

Tanmateix, el TSJC argumenta que, malgrat haver iniciat els tràmits, això no equival a haver-se casat i, a més, no va aconseguir una antelació mínima de 2 anys a la mort. I, a més, defensa que ni els fills en comú, ni l’empadronament, ni el compte bancari conjunt ni l’herència no són una prova de parella de fet “legalitzada”.

La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant del Suprem. Val a recordar que recentment el TSJC ja va denegar la pensió de viudetat a una altra lleidatana malgrat 20 anys de convivència i dos fills en comú al no estar registrats com a parella de fet.

Les anteriors a 2014 sí que tenen dret gràcies al tribunal europeu

■ Les parelles de fet constituïdes abans del 2014 podran cobrar pensió de viudetat malgrat no estar inscrites com a tals, sempre que compleixin la resta de requisits. Així ho sentencia el Tribunal Suprem després d’estimar les directrius del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que detecta una violació del dret a la protecció de la propietat arran d’un cas de Girona. Fins a aquesta data, la legislació civil de Catalunya no contemplava la necessitat que la parella de fet s’inscrigués. En el cas de la lleidatana, el TSJC assenyala en la seua sentència que no pot aplicar-se aquesta jurisprudència perquè la mort i la petició de la prestació es van produir el 2022, quan ja s’exigia aquest registre formal com a parella de fet per poder accedir a la pensió de viudetat.