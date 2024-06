Proves a Alguaire per millorar el vol de drons

L’aeroport d’Alguaire acull aquesta setmana les proves del nou sistema Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System) per a vehicles aeris no tripulats. Es tracta d’una tecnologia de suport per als sistemes de navegació aèria per satèl·lit que augmenta la precisió i la fiabilitat dels GPS. El seu desenvolupament obre camí al desplegament i adopció d’avions autònoms capaços de desenganxar i aterrar verticalment, també coneguts com Vtol.

El sistema Egnos està desenvolupat per l’Agència Espacial Europea i les proves s’estan duent a terme en una aeronau de la firma xinesa EHang al centre de proves per a vehicles aeris no tripulats d’Alguaire, un referent de la infraestructura aeroportuària inaugurat l’octubre del 2023. Concretament, les proves es fan amb un vehicle eVtol EH216, un aerotaxi elèctric amb capacitat per transportar fins a dos persones i que es controla de manera remota i centralitzada. Pel que fa a Egnos, funciona a partir d’errors en els senyals dels GPS, proporcionant informació addicional i protegint els usuaris de possibles interferències. El seu desenvolupament s’emmarca dins del projecte Samva, la finalitat del qual és millorar el control satel·litari de les aeronaus mitjançant una precisió més gran dels serveis de mobilitat aèria avançada. Això permet al seu torn integrar-les dins de l’espai aeri U-Space, un projecte que aglutina el vol de drons amb les altres aeronaus que sobrevolen l’espai aeri de la Unió Europea. D’aquesta manera, les proves a l’aeroport d’Alguaire volen demostrar com Egnos pot donar suport en operacions aèries i desenvolupar, provar en vol i validar els criteris de disseny de vol amb aquest sistema de suport per a la navegació aèria. A més d’Aeroports de Catalunya i EHang, participen en el projecte la firma catalana PildoLabs; l’empresa en sistemes de navegació Thales Alenia Space; el proveïdor de serveis aeris Eliance; l’Associació Airports Region Council i la Universitat Politècnica de Timisoara.