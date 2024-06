Una nevada enfarina Andorra... a meitat de juny!

detail.info.publicated Segre VÍDEO DE JORDI ECHEVARRIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

No és habitual que nevi al mes de juny, com està passant aquest dimecres 12 de juny a Andorra. Concretament, a la part més oriental del Principat, just a la frontera amb França, a Pas de la Casa.

Aquest episodi no és nou. I és que a finals de maig Andorra va viure un episodi de nevades intenses, precisament també a Pas de la Casa. En aquell moment la nevada va afectar a les parròquies altes i va obligar a portar equipaments per circular pel port d'Envalira. Mobilitat va activar la fase groga a partir de les set del matí a la General 2 per passar el port.