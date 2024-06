Tres firmes opten als edificis per a la residència d'estudiants d'Alguaire

Tres empreses opten a la construcció de la residència per a estudiants de l’aeroport Lleida-Alguaire, que el departament de Territori ha tret a concurs per 7,2 milions d’euros. Es preveu que aquest allotjament i noves aules per a formació entrin en funcionament la primavera del 2025 i passin a formar part del campus aeronàutic, que ja té dos edificis més, un dels quals l’ocupa l’escola lituana de pilots BAA, que espera nombrosos estudiants asiàtics en els propers mesos. La nova residència tindrà 140 places, i anirà acompanyada d’un centre de formació aeronàutica que disposarà d’un mínim de tres aules i dos sales de reunions.

Aquest és un exemple de l’aposta de la Generalitat per diversificar els usos de l’aeroport d’Alguaire i potenciar aplicacions de les seues instal·lacions com l’industrial i l’aeroespacial. Precisament, ahir va visitar l’aeroport l’start-up Vertiports Network, que desenvolupa infraestructures i ofereix logística operativa per facilitar el desplegament de la mobilitat aèria en àrees urbanes. Ho va fer atreta per les proves que porta a terme aquests dies la firma xinesa EHang, líder mundial en el desenvolupament de vehicles aeris autònoms, per desplegar el servei satel·litari europeu Egnos als seus drons (vegeu el desglossament). Mariano De Diego, CEO de Vertiports Networks, va explicar que “disposar d’espais on poder observar operacions reals i compartir coneixements i necessitats entre el sector fomenta noves idees i ens permet continuar generant interès en l’ecosistema” de la mobilitat aèria.

Tres vols al dia amb el sistema satel·litari Egnos

EHang desplega aquests dies a Alguaire el nou sistema de navegació aèria per satèl·lit Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System) a les seues aeronaus no tripulades. Aeroports de Catalunya tanca l’espai aeri a la zona tres vegades al dia perquè el seu dron eVtol EH216 pugui captar dades amb els receptors durant els deu minuts que duren els vols. L’esmentada tecnologia augmenta la precisió dels GPS i obre camí en la integració dels drons en l’espai aeri.