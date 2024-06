Queixes de viatgers de la línia de Manresa per haver de fer transbord per anar a Barcelona

Els passatgers de la línia ferroviària de Manresa que viatgen entre Lleida i Barcelona han de baixar del tren a la capital del Bages i fer transbord per completar el trajecte. Així porten més de dos setmanes i no hi ha data per restablir el servei. Potser dies, o potser setmanes, segons fonts de Renfe i del departament de Territori. Tots dos van recalcar que es tracta d’una situació temporal, conseqüència dels robatoris de cable de coure que, des del mes de maig passat, han reduït la circulació en via de Barcelona i el seu entorn.

L’obligació de fer transbord a Manresa tant en el viatge d’anada com de tornada provoca queixes dels usuaris del tren, ja que suposa incomoditat, esperes i prolongar el viatge, en ocasions fins vorejar les quatre hores. No obstant, això podria acabar convertint-se en habitual, si la Generalitat aplica la proposta que va formular mesos enrere: suprimir l’actual R12, que fins el maig passat feia el trajecte entre la capital del Segrià i la del Barcelonès, i substituir-la per una nova línia, la RL4, entre Lleida i Manresa

Les restriccions de trànsit ferroviari a Barcelona han portat a retallar els trajectes de la R12. Ara el seu recorregut va sol de Lleida a Manresa, el mateix que tindria la futura RL4 que projecta la Generalitat. La seua posada en marxa obligaria els usuaris a fer transbord de forma permanent a trens de la R4 a la capital del Bages

Manifestacions de rebuig des del territori van portar la Generalitat a reconsiderar aquest projecte i a valorar la possibilitat de mantenir la R12. Fonts del departament de Territori van afirmar que aquesta qüestió segueix en estudi. Mentrestant, els viatgers han provat el que suposaria eliminar els trens entre Lleida i Barcelona i no els ha agradat en absolut.

“Si el viatge entre Mollerussa i Barcelona ja és un pal de dos hores i 20 minuts, ara t’absorbeix una bona part del dia”, afirma Pepi Marrades, usuària ocasional de la línia des de fa anys que ha decidit buscar-se alternatives. Per al següent viatge, va explicar que utilitzarà una app per reservar seient en un cotxe compartit. Al problema que obliga a fer transbord a Manresa, s’han sumat altres incidències en els últims dies que han retardat encara més els trajectes. Altres usuaris de la línia recorden que l’actual servei ferroviari que circula per aquestes vies presenta deficiències des de fa molts anys i demanen de renovar-lo i potenciar-lo de forma permanent a trens de la R4 a la capital del Bages.

