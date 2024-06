Circula 30 km contra direcció per fugir dels Mossos i causa un accident a Solsona

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous a la nit un conductor de Solsona de 31 anys que va circular 30 quilòmetres en direcció contrària per la C-25 i va acabar provocant un accident mentre fugia d’un control policial a Manresa. Pel que sembla, la Policia catalana buscava l’home per un presumpte cas de violència de gènere.

Tot va començar quan un establiment de Solsona va alertar els Mossos que una dona que anava en un cotxe amb un home podria estar retinguda en contra de la seua voluntat. Després de determinar la matrícula del vehicle, els agents van comprovar que l’individu tenia diversos antecedents policials, alguns per agredir el 2017 un policia local de la capital del Solsonès.

La policia va iniciar un dispositiu de recerca del conductor i el va localitzar circulant per la C-55 en direcció a Manresa, per la qual cosa van decidir instal·lar un control en una rotonda per interceptar-lo. Quan s’aproximava al control, la dona va poder saltar del vehicle i l’home va accedir a la C-25 a gran velocitat i contra direcció. El vehicle va recórrer uns 30 quilòmetres, ignorant les indicacions dels agents i posant en risc la resta d’usuaris de la via.

La persecució va acabar cap a les 21.00 hores a l’altura de Santa Maria d’Oló quan l’individu va perdre el control i va acabar xocant frontalment contra un cotxe. Tres persones van resultar ferides de diversa consideració, inclòs el conductor kamikaze, que va ser arrestat per dos delictes de conducció temerària, estar sota els efectes de substàncies estupefaents, no tenir vigent el carnet de conduir, desobeir els agents i causar lesions per imprudència greu.