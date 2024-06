Denúncia per provocar la mort de dos voltors

Un home de 41 anys ha estat denunciat a Naut Aran per causar la mort de dos voltors que van menjar carn de toro de raça bruna que havia mort després d’haver-li practicat l’eutanàsia. El cadàver de l’animal no va ser retirat i els voltors se’l van menjar quan la seua carn contenia pentobarbital, el medicament utilitzat per sacrificar els animals que pateixen malalties greus amb la finalitat d’evitar-ne el sofriment. Els Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran l’acusen d’un delicte contra la fauna protegida i maltractament animal per incomplir el protocol de la normativa vigent en l’actualitat que fa referència a la recollida i gestió de cadàvers en les explotacions ramaderes.

Els fets es remunten al 12 d’octubre de l’any passat, 2023, quan un ciutadà que estava fent senderisme va alertar el 112 que s’havia trobat uns animals morts. Agents de Miei Ambient del Conselh Generau d’Aran es van dirigir fins al lloc assenyalat i van localitzar els voltors comuns a prop de les restes d’un toro a la zona de pastures de pla de Beret. Les restes de les aus mortes es van enviar a la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser la que va determinar després de diverses anàlisis que els voltors havien mort per consumir aquesta substància.