Llum verda a un pla per reconstruir el vell poble de Buseu, abandonat fa 70 anys

La comissió d’Urbanisme del Pirineu va donar ahir l’aprovació definitiva a un pla que permetrà reconstruir Buseu, un antic poble del municipi de Baix Pallars que va quedar abandonat a la dècada del 1950. Els promotors de la seua recuperació són una família que hi ha posat en marxa una empresa d’ecoturisme, L’Altre Pallars. Reben des de fa anys visitants d’arreu del món, atrets per la possibilitat de veure i fotografiar aus com voltors, trencalòs i àguiles daurades.

Una església i set cases i corrals continuen drets a Buseu. La família propietària s’ha limitat fins ara a consolidar els edificis per evitar que s’esfondrin. Només una casa està rehabilitada i en ús: és la que serveix d’allotjament per als amants de l’ornitologia. “Obtenir els permisos per restaurar-la va ser llarg i complicat”, explica Jordi Canut, responsable de L’Altre Pallars, que va apuntar que, després de cinc anys de tràmits, el pla urbanístic aprovat ahir facilitarà la reconstrucció de la resta del poble.

Va explicar que l’objectiu és conservar-lo i permetre que creixi de forma gradual el negoci d’ecoturisme. No descarta vendre alguna casa a tercers, però va puntualitzar que “no és la intenció”. De fet, ni tan sols comptaven a convertir-se en els amos de Buseu quan van començar a adquirir les 230 hectàrees que envolten el poble per instal·lar-hi un muladar per atreure les aus carronyeres i amagatalls per albirar-les.

Tanmateix, els propietaris de les parcel·les només van acceptar vendre-les juntament amb les construccions, buides i deteriorades.Anys després, L’Altre Pallars ha obert una de les cases com a allotjament per a turistes, ha instal·lat panells solars per subministrar-li electricitat i ha asfaltat 400 metres del camí que condueix al poble.