Degustació de 25 cellers al Tastavins de Juneda

Juneda va celebrar ahir la quarta edició de la Fira Tastavins, en la qual els visitants van poder degustar els vins de 25 cellers. Vint-i-tres eren de la denominació d’origen (DO) Costers del Segre, i els dos restants de la DO de la Conca de Barberà, que aquest any van ser convidades al certamen. La celebració es va iniciar al matí a l’espai La Farinera, amb les jornades tècniques L’Art del Vermut, a càrrec dels elaboradors de vermuts premium Rafa Blanco, de Dos Déus, i Marc Cuenca, de Marnuthem. Al mateix espai a la tarda es va portar a terme el Concurs de Tast a Cegues per parelles, amb un total de cinquanta inscrits. Els participants van tastar vins blancs, rosats, negres o escumosos durant dos minuts veient el nom del celler del qual procedien. Després van haver d’endevinar quins eren els vins en botelles sense el nom.

La plaça Catalunya va ser l’escenari a la tarda de la fira, en la qual es trobaven els cellers i els punts de degustació d’establiments de proximitat i ambientació musical. Aquest certamen, organitzat per l’Associació Tastavins de Juneda i l’ajuntament, té com a objectiu promocionar el sector del vi català. Per la seua banda, el president de l’entitat, Jaume Reig, va apuntar que el certamen ja s’ha consolidat i és un referent en el sector.