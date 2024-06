Ferit al caure per un barranc d’uns cinquanta metres a Guixers

Un home de 60 anys va resultar ahir ferit després de caure per un barranc d’uns 50 metres a Guixers, al Solsonès. Els Bombers van rebre l’avís a les 15.05 hores després que la seua dona alertés els serveis d’emergències que havien tingut un accident. Ambdós es trobaven en una zona complicada per a l’accés i van ser rescatats per unitats terrestres dels Bombers, un helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i una unitat del SEM. Les primeres valoracions apuntaven que el ferit, que va baixar rodant pel barranc fins a quedar-se aturat en un sortint, es trobava conscient i havia patit algun traumatisme i, després de ser rescatat de la zona, va ser evacuat en estat greu a l’hospital de Manresa.

Altres rescats

Els Bombers van fer ahir altres rescats al medi natural a Catalunya. A Castell de Bocs a Rellinars, al Vallès Occidental, una persona va resultar ferida al rebre l’impacte d’una pedra quan estava escalant. Va ser evacuat en helicòpter fins a l’ambulància del SEM.