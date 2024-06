Volen un desplegament equitatiu de les energies renovables a Lleida

La necessitat d’un desplegament equitatiu de les energies renovables al Segrià, al conjunt de Lleida i a la resta de Catalunya va ser ahir un dels eixos d’una jornada de conferències i debats sobre la transició energètica celebrada ahir a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La va organitzar el Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES) en col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS).

El president del CMES, Carles Riba, va afirmar que la transició a un model energètic basat en les renovables exigirà multiplicar fins per 80 la superfície de terra que ara es destina a la producció d’energia. Per la seua part, el coordinador general de l’entitat, Eduard Furró, va xifrar en 124.293 hectàrees la superfície necessària per a un desplegament equilibrat i equitatiu de les renovables que cobreixi les necessitats de tot Catalunya (des del consum domèstic fins a l’industrial i el de mobilitat), i en unes 1.800 hectàrees les necessàries per complir aquest objectiu a la comarca del Segrià.Per la seua part, el president del consell comarcal del Segrià, David Masot, va reclamar que el desplegament de les energies renovables es consensuï amb el territori per evitar situacions com les mobilitzacions de rebuig davant de noves línies d’alta i molt alta tensió.