Gloria Jubero clausura la seua exposició a Montsó

L’artista pictòrica i gràfica Gloria Jubero, natural de Binèfar, ha clausurat l’exposició que durant diverses setmanes ha mantingut a l’hotel Mas Monzón, de la localitat oscenca del mateix nom.

L’activitat expositiva inclou una altra mostra al Museu de Sariñena.L’obra de Jubero es caracteritza per la fusió de colors vibrants, de voladures i de formes abstractes, una combinació amb la qual enllaça representacions irracionals i conscients en una mateixa obra.Jubero, que també és autora del llibre Mujeres somos todos, ha participat en diverses exposicions de caràcter tant estatal com internacional.També ha participat com a ponent en diverses conferències sobre l’art i sobre l’expressió visual al llarg de la seua prolongada carrera.