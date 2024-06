La línia de Manresa, ja sense transbords fins a Barcelona

Els viatgers de la línia de Manresa ja poden fer el viatge directe de Lleida a Barcelona sense haver de baixar a la capital del Bages. Així ho van assegurar ahir fonts de Renfe, que van incidir que tots els trajectes afectats pel robatori de cable de coure del passat 12 de maig han quedat reparats (més informació a la pàgina 23). Des de primera hora del matí van funcionar tots els serveis amb normalitat, inclosa l’actual R12. Les mateixes fonts van remarcar que durant tot el diumenge es van dur a terme simulacions sense viatgers en les quals es va constatar que els trens ja funcionaven amb normalitat. L’obligació de fer transbord a Manresa des de mitjans del mes passat tant en el viatge d’anada com de tornada van provocar queixes dels usuaris del tren, ja que ha suposat incomoditat, esperes i prolongar el viatge, en ocasions fins a vorejar les quatre hores. Els usuaris temien que això podia acabar convertint-se en habitual si la Generalitat posava en marxa la proposta que va formular mesos enrere: suprimir l’actual R12, que fins al maig passat feia el trajecte entre la capital del Segrià i la del Barcelonès, i substituir-la per la nova línia, l’RL4, entre Lleida i Manresa, que es posarà en marxa el proper any. Tanmateix, la Generalitat assegura que estudia mantenir la línia de tren que uneix Lleida i Barcelona sense transbords quan Ferrocarrils (FGC) rellevi Renfe al capdavant de la línia l’any que ve, quan serà l’RL4, arran de les queixes que va motivar aquesta proposta al territori.