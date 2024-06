Renfe canvia les devolucions per retards a l'AVE

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Renfe ha eliminat les indemnitzacions que fins ara oferia per retards de 15 i 30 minuts als AVE, i a partir de juliol només indemnitzarà els retards d’un mínim de 60 minuts, limitant-se així a complir la normativa espanyola. Fins ara, Renfe destacava entre tots els operadors per oferir un compromís de puntualitat molt superior al mínim exigit per la legislació, tornant el 50% del bitllet per un retard superior als 15 minuts i el 100% si el tren arribava més de 30 minuts tard.

A partir del pròxim 1 de juliol, segons ha informat amb motiu de l’actualització del seu compromís de puntualitat, per rebre el 50% del preu del bitllet, la demora haurà de ser igual o superior a 60 minuts, mentre que per rebre el 100% s’haurà de retardar més de 90 minuts. No obstant, Renfe continuarà distingint-se de la competència d’Iryo i Ouigo a l’hora de triar la manera de cobrar aquesta indeminización. Si ho fa en efectiu o targeta, no hi haurà avantatges addicionals, però si s’escull un val de compra per a un altre bitllet, el reembors serà del 150%, i si l’usuari es decanta pels nous punts Renfe (Renfecitos), el reembors arribarà al 200%. Juntament a aquesta última opció, caldrà disposar de la targeta Más Renfe, el seu pla de fidelització. En aquest cas, Renfe defensa que continuarà oferint "les millors condicions de compensació del mercat". Tots els trens comercials AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity s’acolliran al mateix compromís de puntualitat.