Llum verda a l'obra que permetrà a Binèfar evitar el trànsit de camions

La direcció general de Carreteres del Govern d’Aragó ha adjudicat a l’UTE integrada per Hormigoes Grañén y Cyopsia - Sisocia les obres de construcció de la variant est de Binèfar, que enllaçarà la carretera N-240 amb l’A-140 i l’A-133.

D’aquesta manera quedaran enllaçades amb l’A-22 les quatre carreteres autonòmiques que passen per la capital lliterana: la de Binaced-Valcanca i la d’Esplús, que ja connecten amb l’autovia, i la de Sant Esteve de Llitera i la de Tamarit de Llitera, que d’aquí a uns mesos es trobaran en aquesta mateixa situació.Segons van explicar fonts del departament de Foment, Mobilitat i Habitatge del Govern d’Aragó, el termini màxim d’execució és de trenta mesos, amb la qual cosa la infraestructura hauria d’estar acabada abans que finalitzi el 2026.La carretera tindrà 4,5 quilòmetres de longitud, amb una amplada de deu metres i amb tres rotondes en el seu traçat, una per accedir a cada carretera i una altra a la zona del polígon, on connectarà amb l’A-22 en el seu tram oriental.El trànsit pesant ha tingut un notable increment en els últims anys a Binèfar com a conseqüència de l’augment de l’activitat ramadera i el tràfec de gra i de pinso.