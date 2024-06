Mor la passatgera d'una moto en una caiguda a la C-28 a la Bonaigua

La passatgera d’una motocicleta va morir ahir a la tarda en una caiguda al Port de la Bonaigua, al terme municipal d’Alt Àneu (Pallars Sobirà). La víctima mortal és una dona de 50 anys nascuda a Suïssa. El conductor de la moto va resultar ferit de caràcter greu i va anar evacuat a l’hospital de Tremp, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

L’accident es va produir a les 15.08 hores al quilòmetre 50 de la carretera C-28 quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, una moto en la qual viatjaven dos persones va tenir una caiguda en un dels revolts del port de muntanya. Els dos ocupants van resultar greument ferits. Pel que sembla, anaven sis motos en grup i van ser els companys els que van alertar el 112. Al lloc del sinistre van acudir tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat –entre ells un helicòpter amb els GRAE i un metge– i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els dos ferits van ser evacuats però la dona no va aconseguir sobreviure a la gravetat de les lesions.

Tretze persones han perdut la vida aquest 2024 en sinistres a Lleida, tres dels quals motoristes

Amb la d’ahir ja són tretze les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit en el que portem d’any a les comarques de Lleida, una menys que en el mateix període del 2023. És, a més, el tercer accident mortal de motocicleta. El primer va ocórrer el 7 d’abril a l’interior de Bellpuig. La víctima tenia 38 anys i vivia a Ivars d’Urgell. El segon es va produir dimecres de la setmana passada a Olius, al Solsonès, quan van xocar una moto i una furgoneta. La víctima era una dona de 63 anys de nacionalitat alemanya.A nivell de Catalunya, aquest 2024 ja es comptabilitzen 58 persones mortes en sinistres a la xarxa viària interurbana de Catalunya, dels quals 20 eren motoristes, la qual cosa representa un de cada tres morts (34,4 per cent).