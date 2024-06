Nou projecte d'alberg a Balaguer, que salva la subvenció

La Paeria de Balaguer ha modificat el projecte de l’última fase de l’alberg al Molí de l’Esquerrà i ha aconseguit salvar la subvenció de 250.000 € de la Diputació per sufragar l’equipament. La Diputació ha concedit una pròrroga de 6 mesos fins a finals d’aquest any per portar a terme les obres. L’alcaldessa, Lorena González, va apuntar que la modificació del projecte ha suposat l’increment del 10% del pressupost, fins a 711.000 €, la qual cosa permetrà treure ja a licitació les obres. La Paeria va donar per perduda al maig aquesta ajuda perquè el termini per fer les obres expirava al juny i el concurs per executar-les havia quedat desert.

L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va explicar que s’habilitarà la primera planta i els elements comuns. A la segona planta s’habilitarà només una habitació. Un vegada hagin acabat les obres, hi haurà 42 llits a la primera planta i 7 a la segona. Va afegir que a finals d’any també se’n traurà a concurs l’explotació i la gestió.

En un altre ordre de coses, Junts de Balaguer, a l’oposició municipal, va fer ahir el balanç del primer any de govern a la Paeria del PSC i Treballem marcat per prendre decisions només de “cara a la galeria”. La seua portaveu, Gemma Trilla, va reclamar més neteja als carrers, més il·luminació, més places d’estacionament i “fer política en català”.

Contracten 18 desocupats per a obres al centre històric

La Paeria ha contractat 18 persones desocupades per portar a terme obres al centre històric de la capital. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones residents al barri i oferir-los experiència laboral. A través del programa Treball als Barris, finançat pel SOC, s’ha contractat peons, paletes, pintors i oficials en jardineria durant sis mesos amb una jornada laboral del 80 per cent durant aquest mig any. Entre els treballs que duran a terme destaca la rehabilitació d’edificis o la millora de parcs de la ciutat.