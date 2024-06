Un ciclista ferit en un accident amb un tractor a Ribera d'Urgellet

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un ciclista ha resultat ferit aquest dimecres al matí en una topada amb un tractor a l'N-260 a Ribera d'Urgell. L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen cap a un quart d'onze a l'altura del punt quilomètric 233,7, segons el Servei Català de Trànsit. En un primer moment el xoc ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i ara hi ha circulació amb retencions –consulta l'estat del trànsit–.