Campanya comercial a l'Espluga Calba per donar suport a l'única botiga d'alimentació del poble

L’ajuntament de l’Espluga Calba i Queviures Casa Gaya, també coneguda com Cal Prior, han posat en marxa una campanya per agrair la fidelitat dels clients que compren al poble, segons informen fonts municipals. L’objectiu és assegurar la superviviencia d’aquest comerç, l’únic dedicat a alimentació de la localitat. Per tirar-ho endavant, apliquen consells d’un estudi del consell de les Garrigues per evitar el tancament de petits establiments.

La campanya durarà des del 25 d’aquest mes fins al 18 d’agost, i els clients de Casa Gaya hauran de guardar els tiquets de les compres, que portaran escrit el nom d’un dels dotze mesos de l’any. Els compradors han de reunir els dotze i entregar-los en un sobre a la botiga amb les dades personals. L’ajuntament els recollirà i, durant la festa major, hi haurà un sorteig i el guanyador rebrà un val de tres-cents euros per consumir a Cal Prior, segons les mateixes fonts.Per a l’ajuntament, el tancament de l’única botiga d’alimentació de la localitat suposaria un autèntic problema per als veïns, que haurien de desplaçar-se a altres municipis per adquirir productes bàsics. El consell, en un estudi, incentiva que es prenguin mesures per donar suport al sector comercial.