L'ACA penalitza la Pobla de Segur al no tenir comptadors

No disposar de sistemes per controlar el consum d’aigua a les llars ha suposat a l’ajuntament de la Pobla de Segur una penalització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de més de 52.000 euros pel cànon del 2022. Aquest organisme va liquidar al consistori 216.659 euros corresponents al cànon del 2022, mentre que el consistori només va aprovar el pagament de 165.396 euros, una quantitat que el municipi va establir de manera estimada a partir de la factura de l’ACA de l’exercici 2021.

L’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, va explicar que “al no disposar de comptadors ni sistemes de regulació, hem de pagar més per l’aigua i aquesta diferència ha de ser assumida per tots els veïns”, va dir. El consistori ha començat a emetre els rebuts per liquidar la penalització de l’ACA. En el cas dels habitatges, el rebut ascendirà als 20,73 euros, i serà de 40,75 euros per cada establiment d’ús industrial. Aquest pagament es podrà fer fins al 3 d’agost.

El consistori aprovarà al juliol el projecte per posar 3.000 comptadors, que costaran 750.000 €

El primer edil va explicar que, per evitar que torni a repetir-se una situació semblant, en el pròxim ple municipal del mes de juliol se sotmetrà a aprovació el projecte d’instal·lació de 3.000 comptadors d’aigua intel·ligents en tot el municipi. Fins ara, tots els veïns paguen una mateixa factura, d’uns 120 euros a l’any, independentment del consum que facin. Segons l’ajuntament, el consum diari és ara de 304,25 litres per habitant. És molt superior a la mitjana de Catalunya, que és de 117. L’objectiu del consistori és començar a instal·lar els comptadors entre finals d’aquest any i principis del pròxim. Implantar-los suposarà una inversió d’aproximadament 750.000 euros i el consistori opta a ajuts de l’Agència Catalana de l’Agua de 300.000 euros.Baró va explicar que no comptar amb sistemes de control del consum també va impedir aconseguir subvencions i ajudes per renovar canonades de la xarxa d’aigües i van haver de sol·licitar-les a la Diputació.