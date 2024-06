Veïns de Mencui denuncien clots a l'accés al poble i exigeixen reparar-lo

Veïns del nucli de Mencui, a Soriguera, han denunciat el mal estat de l’accés a la localitat, una pista forestal “en males condicions i plena de clots” on diàriament es registren incidents. Asseguren que aquesta setmana un veí va tenir un accident quan va intentar evitar un dels sots i part del terreny va cedir i va estar a punt de caure per un barranc.

Els veïns demanen més manteniment més enllà de tapar forats. Per la seua part, l’alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, va assegurar que la millora de la carretera de Mencui ja està contemplada en el pla pilot que implementa el departament d’Acció Climàtica als municipis per crear paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic. Va assegurar que actualment s’està redactant el projecte i que una de les 36 accions previstes en el pla correspon a la millora de la pista de Mencui. Va afegir que l’actuació es farà per fases i contempla fer una carretera totalment nova. “De moment no es pot assegurar que s’arreglin els quatre quilòmetres de pista, però sí la major part”, va afirmar. La primera fase de millora contempla una inversió que supera els 200.000 euros, mentre que la reforma integral de l’accés supera els 550.000 euros, segons va indicar Fondevilla.