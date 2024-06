Denuncien problemes dels camions per travessar l'Albagés cap a Juncosa

View this post on Instagram

L'ajuntament de l'Albagés ha denunciat de nou amb un vídeo a les xarxes socials els problemes que tenen els camions que travessen el poble per dirigir-se a Juncosa, on hi ha cellers i granges, i els danys que causen en col·lisionar amb els edificis, afectant balcons, caixes de la llum i fibra òptica.

Ara, els camions circulen per la C-233 fins al centre del poble i es dirigeixen a l'LV-7011 travessant un carrer molt estret. El consistori reclama un nou desviament a l'LV-7011en una rotonda a l'accés del poble.