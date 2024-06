Mig milió d'euros per modernitzar canons de neu

Boí Taüll renovarà els seus canons de neu per millorar la innivació de les pistes i reduir el consum d’electricitat i aigua necessari per fer-ho. L’empresa pública Actius de Muntanya, propietària de l’estació i filial de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha adjudicat a l’empresa Technoalpine France SAS aquesta modernització per un import màxim de fins a 484.000 euros.

Fonts d’FGC van indicar que els treballs inclouran la substitució de conduccions d’aigua i de components de canons ja existents per altres d’última generació. El sistema de producció de neu artificial de l’estació de l’Alta Ribagorça cobreix actualment el 40% de la superfície esquiable.Des d’FGC van indicar en aquest sentit que els treballs per modernitzar els canons “no augmentaran el nombre de pistes amb innivació, però sí la superfície de les que ja en tenen”, i van indicar que aquest increment podrà cobrir-se amb la concessió d’aigua que el complex té ja concedida, al suposar un estalvi respecte al cabal que ara consumeix.En aquest sentit, l’empresa pública va indicar que aquest nou contracte s’emmarca en el pla de modernització de Boí Taüll i que, l’any passat, “es van substituir els capçals d’alguns canons per altres de més eficients que han millorat la qualitat de la producció de neu”.Una vegada completi la modernització dels canons actuals, la Generalitat preveu abordar una expansió del sistema d’innivació fins a assegurar la neu artificial al 90% de la superfície esquiable.La renovació d’aquests equips se suma a altres mesures per reduir el consum energètic i d’aigua de l’estació com modificar el relleu de les pistes per aplanar-les i optimitzar la circulació de les màquines trepitjaneu mitjançant aplicacions informàtiques i localitzadors GPS. D’altra banda, la comissió d’Urbanisme del Pirineu va donar llum verda la setmana passada al projecte per dotar Boí Taüll de la tirolina més llarga de Catalunya i una de les més grans d’Espanya. Es dividirà en dos trams, un de 200 metres i un altre d’un quilòmetre, i les obres, ja adjudicades, hauran de començar aquest estiu. Aquesta instal·lació haurà de contribuir a desestacionalitzar l’activitat turística de l’estació.