Un miler de visitants a la Fira de Sant Joan

Unes 25 parades van omplir ahir el carrer Major d’Esterri d’Àneu en una nova edició de la Fira de Sant Joan que van visitar prop d’un miler de persones, segons va explicar l’alcalde de la localitat, Pere Ticó. L’objectiu del certamen és revaloritzar i promocionar els productes de proximitat i quilòmetre zero, principalment alimentaris com embotits i formatges, entre d’altres, així com el comerç local present en el certamen. Ticó va indicar que a banda de productes d’alimentació també n’hi havia d’artesania i del sector tèxtil. Va remarcar que la fira és un aparador aprofitant l’arribada de centenars de visitants atrets per les activitats de muntanya durant el llarg cap de setmana de Sant Joan. De fet, Ticó va indicar que l’afluència va ser massiva a ultima hora del matí, quan els turistes ja havien fet les activitats programades al matí com els passejos pel camí que comunicava antigament Esterri i la Ribera d’Isil, i cap al tard, després d’aprofitar la jornada fent esports d’aventura o senderisme.

Ticó va explicar que poblacions petites com Esterri han d’aprofitar certàmens com aquesta Fira de Sant Joan “per incentivar l’activitat econòmica i ensenyar als turistes els nostres productes de qualitat elaborats de forma artesanal” per permetre contactar amb una clientela i, si és possible, fidelitzar-la. A més, l’arribada de visitants també es va fer notar en els establiments de restauració.