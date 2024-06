A la recerca d'un secretari per evitar el bloqueig del consistori

La falta de secretaris i interventors preocupa, i molt, el món local a l’afectar la comptabilitat, les funcions de tresoreria i recaptació o les llicències d’obres i activitats, entre d’altres. Davant de la imminent marxa de l’actual secretari de la Vall de Boí, l’ajuntament va convocar dilluns passat un ple amb caràcter d’urgència per aprovar definitivament el pressupost del 2024. En cas de no haver-ho fet, la gestió municipal per als propers mesos quedaria pràcticament paralitzada.

En la mateixa línia, i aprofitant els últims dies de l’actual secretari al seu lloc, va iniciar a començaments d’aquest mes un concurs per a la provisió d’aquesta figura amb caràcter interí, després de no haver pogut cobrir-la amb un funcionari d’habilitació nacional ni mitjançant la borsa de treball impulsada per la Generalitat (vegeu el desglossament). El curiós del cas és que, malgrat haver pogut convocar el concurs, no podrà tirar-lo endavant sense comptar amb algú que exerceixi la seua figura, al ser necessària la seua firma per a la majoria de tràmits. L’alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera, va explicar que “l’actual, que se’n va a l’haver tret plaça, a tot estirar podrà validar la llista d’admesos, però no més”, i va afegir que “les seues funcions són imprescindibles al tenir la Vall menys de 5.000 habitants”. Als municipis petits, el secretari assumeix també les funcions de tresorer i interventor. Bruguera va explicar que treballa amb la Diputació perquè li faciliti personal del seu Servei d’Atenció Tècnica (SAT) per culminar el procés selectiu. Si bé els consells han implementat sistemes de provisió mancomunada, la realitat és que tampoc així s’ha aconseguit donar resposta a la problemàtica. I és que acostumen a ser les localitats més petites les que més dificultats solen tenir per cobrir aquesta figura, ja que els funcionaris sovint prefereixen ajuntaments més grans.

Aquest tipus de proves es convocaran de manera anual, a fi d’estalviar als ajuntaments els concursos per cobrir places de forma interina. En paral·lel, la Diputació ha ampliat el programa SAT per dotar-lo de 54 places. En els 231 municipis de Lleida hi ha 351 places de secretari, interventor o tresorer.

Proves per nodrir la borsa de treball de la Generalitat

Vint-i-nou dels més de quaranta candidats que es van presentar a l’examen de la Generalitat per formar part de la borsa de secretaris i interventors de l’administració local van superar l’examen. Els resultats són oficials i només queda que es constitueixi aquesta borsa perquè arranqui.