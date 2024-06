Sant Joan omple el Pirineu

Els pronòstics s’han complert i el Pirineu s’ha omplert de turistes aquest cap de setmana llarg de Sant Joan aprofitant que avui dilluns és festiu a Catalunya. L’ocupació mitjana ha assolit el 90% als establiments de les comarques de muntanya encara que hi ha hagut sectors que han arribat al 100% com el dels bungalous, segons va explicar ahir el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre. No obstant, les temperatures en algunes hores del dia més pròpies de la tardor i que han arribat als 8 graus de mínima al Pont de Suert, per exemple, han influït en les reserves de les zones d’acampada que han estat d’un 75% als càmpings de comarques com el Sobirà o l’Alta Ribagorça o a la Val d’Aran. Pel que fa a l’ocupació dels ubicats en d’altres com la Noguera, l’ocupació també va fregar el ple.

Quant al turisme rural aquest percentatge és del 85% després de tancar les últimes peticions i del 90% respecte als hotels, va indicar Alegre. Quant al turisme d’aventura també es va confirmar en un 85% el volum d’activitat en el que va de cap de setmana.Els visitants han preferit fer tres pernoctacions divendres, quan van arribar al Pirineu bona part dels turistes, dissabte i diumenge, la qual cosa augmenta els ingressos respecte a qualsevol cap de setmana normal. Alegre va explicar que el sector està satisfet ja que ha suposat un començament de la campanya d’estiu “més que bo” que ha repercutit també en el comerç local i en la restauració.

Les festes relacionades amb Sant Joan com les falles que atreuen milers de persones per veure la baixada de les torxes enceses des de les muntanyes pròximes i les fogueres no són els únics reclams que han atret Lleida milers de visitants. Altres atractius són els esports d’aventura com el ràfting, el senderisme i la cultura i fins i tot activitats com la recerca d’or al riu Segre al seu pas per Balaguer. Hi han contribuït les pluges de les últimes setmanes que han omplert rius, rierols i embassaments i han reverdit el paisatge notablement.

D’altra banda, també hi ha turistes que busquen desconnectar de la gran ciutat com és el cas de Jaume Oliveres, Iolanda Furriols, Joan Maria Valls i Neus Bruscó, dos famílies amigues de Sabadell que passen aquests dies a l’Alt Urgell a la recerca de tranquil·litat, gastronomia, naturalesa i art romànic. Van arribar divendres i han fet excursions, visitant Andorra i “sobretot passejant i desconnectant”, afegia Oliveres. Ahir van visitar la catedral de la Seu i el canal olímpic del Parc del Segre i a la nit van descobrir les falles d’Alàs.

“Venim fugint de l’estrès”

Jaume Oliveres, Iolanda Furriols, Joan Maria Valls i Neus Bruscó són de Sabadell i passen San Joan a l’Alt Urgell. Fa anys que coneixen la comarca. L’any passat també es van allotjar a la mateixa casa rural que aquest, al Pauet de Sant Joan Fumat. Busquen tranquil·litat. Valls explicava ahir que “anem molt sobre la marxa perquè venim fugint de l’estrès i el que no volem és estressar-nos per no arribar a visitar tot el que ens marquem”. “Tot allò que no visitem ens servirà d’excusa per tornar l’any que ve”, va comentar Bruscó.