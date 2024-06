La CHE dissol la Comissió Permanent de Sequera

detail.info.publicated acn

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha dissol aquest dimarts la Comissió Permanent de Sequera 2023. Ho fa després d'un any marcat per l'escassetat d'aigua en un 85% de la conca amb sequera prolongada i un 45% en situació d'emergència. A Catalunya, la conca del Segre ha estat una de les més afectades amb molts mesos en situació d'emergència i restriccions al regadiu per les baixes reserves dels embassaments. El president de l'ens, Carlos Arrazola, ha destacat que cada 6 anys hi ha una sequera i que aquesta acostuma a allargar-se durant 2 anys. Davant aquest panorama, ha avisat que en el futur els usos d'aigua "patiran" i ha destacat que amb el canvi climàtic, els informes apunten a un 20% menys de disponibilitat al 2100.