Aquesta és la mítica cançó de Safri Duo, el grup que inaugurarà la nova etapa de la discoteca Big Ben

detail.info.publicated Marta PLANES CASES detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els propietaris de la discoteca Big Ben de Golmés han anunciat que el grup danès Safri Duo serà el cap de cartell de la sessió inaugural el proper 5 d’octubre.

Safri Duo, el duet que va revolucionar la música electrònica, està format pels percussionistes danesos Uffe Savery i Morten Friis, s'ha destacat al panorama musical internacional per la seva innovadora fusió de música clàssica i electrònica. El duo, que va començar la seva carrera amb una sòlida base en la música clàssica, es va convertir en un fenomen global a principis de la dècada del 2000 gràcies a la seva habilitat per integrar ritmes percussius amb elements electrònics, creant un so fresc i vibrant.

Orígens

Safri Duo es va crear a mitjans de la dècada de 1980 quan Uffe Savery i Morten Friis es van conèixer a la Reial Acadèmia de Música de Copenhaguen. Inicialment, el seu repertori estava enfocat en música clàssica, interpretant obres de compositors com Bach i Chopin a marimbes i altres instruments de percussió.

Tot i això, la seva carrera va fer un gir radical quan van decidir explorar la música electrònica, fusionant el seu talent en la percussió amb ritmes moderns. Aquest canvi de direcció va culminar en el llançament del seu àlbum "Episode II" l'any 2000, que va marcar un abans i un després a la seva carrera.

"Played-A-Live (The Bongo Song)": un èxit Internacional

El senzill "Played-A-Live (The Bongo Song)", part del seu àlbum "Episode II", es va convertir en un èxit instantani i va catapultar Safri Duo a la fama internacional. La cançó, amb el seu enganxós ritme de bongós i la seva energia contagiosa, va dominar les llistes d'èxits a Europa i es va convertir en un clàssic en pistes de ball de tot el món.

L'impacte de "Played-A-Live" va ser tan gran que es va utilitzar en diversos esdeveniments esportius i comercials, consolidant la reputació de Safri Duo com a innovadors en la música electrònica.

Discografia destacada

Al llarg de la seva carrera, Safri Duo ha llançat diversos àlbums i senzills que han deixat una empremta perdurable a la música electrònica. Alguns dels seus treballs més destacats inclouen:

"Episode II" (2000): Aquest àlbum conté "Played-A-Live" i altres èxits com "Samb-Adagio", que també va ser bé rebut en l'escena de la música dance.

"3.0" (2003): Continuant amb el seu èxit, aquest àlbum va incloure col·laboracions amb altres artistes i va presentar una evolució en el seu so, integrant més elements electrònics.

Origins (2008): Un àlbum que va explorar noves fusions i va mostrar el seu creixement com a artistes.

Col·laboracions i presentacions en viu

Safri Duo ha col·laborat amb una varietat d'artistes al llarg dels anys, integrant diferents estils i gèneres a la seva música. Han treballat amb DJ i productors de renom, així com amb orquestres i músics clàssics, demostrant la seva versatilitat i habilitat per creuar fronteres musicals.

Les presentacions en viu són conegudes per la seva energia i l'habilitat de barrejar actuacions de percussió en viu amb música electrònica, creant una experiència única per al públic. Han actuat a festivals de música electrònica i esdeveniments de música clàssica, mostrant la seva capacitat per atraure una àmplia gamma d'audiències.

La mostra que els Safri Duo continuen més vigents que mai és que aquest 2023, s'ha llançat una nova versió de la mítica 'Played-A-Live' juntament amb TwoColors i que s'anomena 'Cinycal'. En el resultat final s'han conservat els icònics ritmes de bongo que van fer de 'Played-A-Live' una sensació mundial però poc després de l'enèrgica melodia, s'hi afegeixen unes captivadores veus que eleven el tema a un altre nivell. El tema va creixent fins a assolir una melodia groovy i es remata amb uns acords instrumentals que s'entrellacen a la perfecció amb la veu.