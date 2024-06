Subhasten 13.600 tones de fusta de boscos públics

El departament d’Acció Climàtica va subhastar ahir 13.653 tones de fusta de boscos públics de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. La va dividir en 17 lots que va vendre per un total de 204.088 euros, segons dades de la conselleria. A més d’aquestes zones forestals a les comarques de muntanya de Lleida, la licitació, celebrada a Ripoll, va incloure també 4.518 tones més de fusta del Ripollès, que van arribar als 81.203 euros.

La subhasta va incloure boscos propietat de la Generalitat i d’ajuntaments que han delegat en l’administració catalana la venda d’aprofitaments forestals. Un total de vint-i-tres empreses es van adjudicar els diferents lots a subhasta i s’espera que iniciïn els treballs per obtenir la fusta la segona meitat d’aquest any. Acció Climàtica va destacar que aquest model de gestió forestal permet “generar llocs de treball estables, tant directes com indirectes, en zones rurals”. En aquest sentit, va destacar que dos dels lots a l’Alt Urgell es van adjudicar amb la condició de permetre l’aprofitament forestal plurianual, la qual cosa permet tant obtenir més fusta com assegurar el treball de dos anys a la zona, segons la conselleria. Va afegir que l’aprofitament fuster contribueix a millorar la vitalitat dels boscos i a reduir el perill d’incendis forestals.