Andorra treu a concurs els vols a Palma i a Madrid

El Consell de Ministres del govern d’Andorra va donar llum verda ahir a la licitació de la concessió d’una contribució econòmica que permeti impulsar la ruta aèria que connecti l’aeroport d’Andorra-la Seu amb el de Palma de Mallorca a partir de la tardor que ve i durant tot el 2025. El concurs preveu que l’operador que guanyi el concurs ofereixi, a partir d’aquesta tardor, vols regulars “amb un mínim de dos freqüències setmanals”. L’aportació màxima del Govern andorrà per a aquest any es preveu en 220.000 euros, que podrà ser menor en el cas que l’afluència de passatgers sigui elevada.

Aquest acord arriba arran de l’èxit aconseguit en la prova pilot impulsada durant la temporada d’hivern. Les xifres de passatgers van fer que la ruta fos econòmicament viable sense necessitat de cap aportació del país veí.

De manera paral·lela i dins del mateix concurs, el Govern català va aprovar licitar les aportacions econòmiques per allargar la ruta que connecta la Seu amb Madrid. L’actual contracte acaba el desembre d’aquest 2024. En el cas de la línia amb Barajas, la licitació serà per dos anys en lloc d’un any com s’havia fet fins ara. L’aportació màxima del Govern d’Andorra durant el 2025 per a la línia de Palma i la de Madrid serà d’1,6 milions d’euros. L’empresa hi haurà de proposar, també com a mínim, 2 trajectes setmanals.