Caldea invertirà 30 milions per convertir-se en resort de referència

Caldea ha anunciat que invertirà 30 milions d’euros en els propers quatre anys per convertir-se en un dels resorts termals més importants del sud d’Europa. El complex termal, que aquest any celebra trenta anys, vol donar un nou impuls al negoci amb una millora de les instal·lacions i una redefinició de la marca.

El pla es farà en un termini de dos anys i mig i per fases per no haver de tancar el centre i perdre facturació. L’espai obrirà a l’agost amb revestiments i paviments blancs, que transmetran simplicitat, proximitat i elegància. Les actuacions, segons l’empresa, seguiran els propers anys amb la construcció d’un nou pont d’accés que obrirà l’edifici a la ciutat. També es reformarà la llacuna exterior i es modernitzaran altres espais, i de cara a l’any 2026 s’inaugurarà un hotel a la torre.El director general de Caldea, Miguel Pedregal, va explicar que “el pla de transformació vol convertir l’espai en un referent internacional del món del wellness; convertir-se en un resort que ofereixi una oferta de serveis de 360 graus”. Aquesta acció busca també trencar amb l’estacionalitat i incrementar els visitants en èpoques com la primavera o la tardor. Caldea estrena també un nou logotip.