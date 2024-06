La Diputació de Lleida convertirà els 8,1 km de camí de Torregrossa a Arbeca en carretera

La Diputació de Lleida ha anunciat la transformació de l'actual camí que uneix Torregrossa i Arbeca en una carretera. Aquest projecte, que abasta un tram de 8,1 quilòmetres, forma part d'un pla més ampli per millorar la xarxa viària provincial. L'objectiu és facilitar la mobilitat i la seguretat dels usuaris, alhora que s'impulsa el desenvolupament econòmic de la zona. Aquesta iniciativa s'emmarca en un projecte a llarg termini per convertir més de 200 quilòmetres de camins en carreteres a tota la província de Lleida.

La Diputació convertirà més de 200 quilòmetres de camins de Lleida en carreteres i els integrarà a la seua xarxa viària al llarg dels propers 15 anys. Així ho preveu el pla zonal de carreteres de la corporació provincial, que ha iniciat aquesta setmana la tramitació ambiental davant de la Generalitat. Es preveu que rebi l’aprovació el 2025 i que, aleshores, el pressupost de la Diputació comenci a incloure les primeres partides per a les obres, segons va explicar ahir Cristina Morón, diputada provincial al capdavant de l’àrea de Serveis Tècnics.

El pla preveu incorporar a la xarxa de la Diputació 26 noves carreteres creades a partir de camins ja existents, entre les quals destaca un nou eix viari entre el Segrià i les Garrigues, amb un traçat de 21 quilòmetres des de Torres de Segre fins a Castelldans. També preveu incorporar els més de nou quilòmetres de l’accés a Gimenells des de l’autovia A-22, actualment propietat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

La Diputació planteja també assumir la titularitat dels accessos a algunes de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida. És el cas de les de Sant Joan de l’Erm, Port del Comte i Port Ainé. Aquestes dos últimes han requerit importants inversions en els últims anys per mantenir-les obertes.

Els camins que la Diputació preveu convertir en carreteres sumen actualment una mitjana de més de 16.000 vehicles diaris. En la major part de les actuacions previstes, la corporació provincial preveu portar a terme obres de reforç del ferm. Només en tres es planteja una rehabilitació estructural en profunditat: en el futur eix entre Torres de Segre i Castelldans, a l’accés a Port Ainé i en 5 quilòmetres del camí d’Estamariu, a l’Alt Urgell.

El cost de les diferents actuacions està encara per determinar, així com el calendari d’obres. Els responsables d’elaborar el pla zonal havien d’avaluar també la possibilitat de retirar la qualificació de carretera provincial a vies que no reunissin els requisits mínims. En aquest sentit, Morón va explicar que cap carretera actual deixarà de ser-ho.