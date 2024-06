Endesa instal·la en torres elèctriques del Pla d'Urgell set prototips per protegir les cigonyes i millorar el servei

La companyia Endesa ha ideat un sistema pioner perquè les cigonyes puguin conviure amb les torres elèctriques. La solució, única a Catalunya, està en fase de proves al pla de Lleida. Així, Endesa ha instal·lat set prototips a la comarca del Pla d'Urgell. Es tracta d’una estructura geomètrica aerodinàmica feta de fibra de vidre i amb resines amb càrrega mineral, ideada i desenvolupada a Lleida –producte de quilòmetre zero, per tant–, que cobreix el cap de la torre. Pesa poc i, fins i tot, se n’ha calculat la forma i el volum en funció de l’acció del vent, perquè l’esforç que l’estructura metàl·lica hagi de fer l’aguanti perfectament. L’aparell impossibilita que aquesta au de grans dimensions –poden fer més d’un metre de longitud, des de la punta del bec a la punta de la cua– s’hi pugui dipositar i construir el niu, de manera que no pren mal, sobretot quan aterraven o aixecaven el vol i amb la punta de les ales tocaven algun element en tensió. A més, cal pensar que els nius, fets amb branques i altres vegetals, poden arribar a mesurar dos metres de diàmetre i pesar desenes de quilos, de manera que també malmeten la instal·lació i poden provoquen problemes en el servei.

Durant l’any passat, aquest prototip es va instal·lar a vint torres metàl·liques de mitjana tensió repartides entre els termes municipals de Linyola i Torregrossa, al Pla d’Urgell, i Gimenells i el Pla de la Font, al Segrià. En aquesta segona fase se’n col·locaran set més entre Mollerussa i Miralcamp, també al Pla d’Urgell. La selecció dels suports on s’instal·la el dispositiu respon a raons estratègiques i a nidificacions repetitives, segons ha explicat aquest dijous Endesa.

Altres mesures

Aquest prototip per evitar electrocucions se suma als altres que ja existeixen al territori, de diferents tipologies. Les tecnologies per a protegir l’avifauna evolucionen constantment i, en aquest sentit, Endesa incorpora nous materials i efectius que van sorgint al mercat per evitar la col·lisió i la nidificació de cigonyes. O tot just el contrari: les convida a fer-ne. En aquest sentit, lluny de foragitar-les, des de fa lustres inclús s’han collat en algunes torres uns elements metàl·lics, anomenats reposa-aus, precisament per a invitar les cigonyes a fer-hi el niu, amb resultats excel·lents. Així, és ja habitual veure en molts suports d’aquestes comarques cases vegetals al capdamunt de les torres. La convivència no només és segura, sinó que està garantida, ja que aquestes estructures estan prou elevades per a què no hi hagi cap mena de risc, segons la companyia.