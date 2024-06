Més de 50 persones protesten a Mollerussa per demanar millores al refugi d'animals

Més de 50 persones han protestat aquest dijous per la tarda pels carrers del centre de Mollerussa per demanar a l'ajuntament més suport en la gestió dels animals desprotegits i del refugi municipal.

Així, els manifestants, convocats per Adopta’m Mollerussa, reclamen un refugi d'animals amb llum i aigua i que el consistori assumeixi les factures dels veterinaris i també l'alimentació. “Portem un any demanant-ho, no protestaríem si no fos necessari. Però volem solucions ja, si no, optarem per gestionar de manera privada el refugi”, assegura Gerard Cortada, portaveu de l'entitat: “Esperem que les persones que aprecien els animals ens donin suport, així com aquells altres municipis als que hem ajudat quan ens han demanat ajuda”. Per la seva part, l'ajuntament de Mollerussa va anunciar que farà un nou refugi al parc de La Serra aquest mateix any.