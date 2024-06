Robles afirma que l’Acadèmia de Talarn és "un pilar bàsic de dinamització econòmica"

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat aquest dijous la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) de Talarn, que aquest any celebra el 50 aniversari de la seua fundació i de la qual ha destacat, a més de la seua funció docent, "el pes d’aquest centre com un pilar bàsic de dinamització econòmica de la zona". Robles ha mostrat el "seu orgull per la gran preparació" de tot el personal dels diferents exèrcits i s’ha interessat pels cursos i matèries impartits en aquest centre, on actualment hi ha 576 alumnes i que tindria capacitat, de ser necessari, per allotjar a 800, informa el Ministeri de Defensa en un comunicat.

L’Acadèmia depèn orgànicament de la Direcció d’Ensenyament, Instrucció, Ensinistrament i Avaluació del Comandament d’Ensinistrament i Doctrina (Madoc), i és on es formen els futurs Sergents de l’Exèrcit de Terra. La ministra ha estat rebuda a la seua arribada pel coronel Ángel Francisco Rodríguez Gallo, director de l’AGBS, que ha posat de relleu la implantació del centre des de fa més de 50 anys en aquesta comarca. Amb aquest motiu, s’han programat una sèrie d’activitats culturals i esportives que tindran com a eix central la celebració del proper 5 de juliol, a la qual està previst que assisteixi el Rei.