Consulta el patrimoni de béns que han declarat els 15 diputats de Lleida al Parlament de Catalunya

El nou Parlament de Catalunya ja està en marxa. Una de les primeres obligacions que tenen els membres electes quan arrenca la legislatura és presentar la seva declaració de bens i patrimoni. Una informació que permet fer una radiografia de les cares de la política de Catalunya.

A SEGRE ho hem fet dels 15 diputats i diputades escollits el passat 12 de maig.

Jeannine Abella (Junts) té la propietat de diversos immobles, incloent-hi un habitatge (50% de propietat, valorat en 150.000 €), altres immobles urbans (100% de propietat, valorats en 70.000 €) i una finca rústica (100% de propietat, valorada en 12.000 €). Els seus comptes corrents i altres dipòsits bancaris sumen aproximadament 30.000 €. També té plans de pensions valorats en 8.000 €. Té un Mercedes Benz C del 2019 i un préstec personal amb una quantitat pendent d’amortitzar de 17.000 €.

Ignasi Prat (Junts) inclou diversos béns immobles i altres actius. Té una finca rústica heretada el 1993 amb un valor de 194.940,00 €, altres immobles urbans també heretats el 1993 amb un valor de 39.580,41 €, i un habitatge comprat el 2004 amb un valor de 232.509,65 €. A més, té comptes corrents i altres dipòsits bancaris amb un import aproximat de 40.000,00 €. Pel que fa a participacions en societats mercantils, posseeix el 100% de les societats GRUP SIMALRO, S.L. i IP TELECOM, S.L., amb valors de 3.010,00 € i 3.006,05 €, respectivament, i ocupa el càrrec d’administrador en ambdues. També té plans de pensions amb un valor total de 1.520,00 €. Finalment, té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 63.000,00 €.

Anna Feliu (Junts) té diverses finques rústiques adquirides per compravenda el 2016 amb valors cadastrals que van des de 112,45 € fins a 1.198,05 €. També posseeix un habitatge amb un 50% de propietat, adquirit per donació el 2001, amb un valor de 60.075,29 €. Pel que fa al capital mobiliari, té un import aproximat de 18.233,05 € en comptes corrents i altres dipòsits bancaris. A més, té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 19.864,00 €.

Jordi Fàbrega (Junts) té diversos béns immobles i altres actius. Té dos habitatges, un amb un 50% de propietat adquirit el 2007 per 253.000 euros i un altre amb un 100% de propietat adquirit el 2018 per 430.000 euros. Els seus comptes corrents i altres dipòsits bancaris sumen aproximadament 5.000 euros. També té plans de pensions i assimilats amb un valor total de 143.500 euros. Pel que fa a vehicles, posseeix un Suzuki Vitara adquirit l’1 d’octubre de 2015. A més, té dos préstecs hipotecaris, un amb un saldo pendent de 177.000 euros i l’altre amb un saldo pendent de 64.150 euros.

Rosa Jové (Junts) inclou diversos elements. En primer lloc, té un habitatge del qual posseeix el 50% de la propietat, adquirit mitjançant compravenda l’any 2004, amb un valor cadastral o preu d’adquisició de 281.934,47 €. Pel que fa al capital mobiliari, té un import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris de 8.341,16 €. També posseeix un vehicle, un Mercedes Benz GLE, adquirit el 29 de desembre de 2017. Finalment, té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 100.000,00 €.

Òscar Ordeig (PSC) té un patrimoni que inclou un habitatge adquirit el 2021 per un valor de 385.000 euros del qual posseeix el 50% també té comptes corrents i altres dipòsits bancaris amb un import aproximat de 14.000 euros a la data de la declaració a més posseeix un Peugeot 508 adquirit el 22 de novembre de 2016 del qual també posseeix el 50% finalment té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 221.000 euros del qual posseeix el 50%.

Manel Ezquerra (PSC) inclou diverses finques rústiques adquirides entre 1980 i 2016 amb valors que van des dels 5.918,93 € fins als 489.023,73 € també posseeix un habitatge adquirit el 1994 per 86.495,88 € en termes de capital mobiliari té comptes corrents i altres dipòsits bancaris amb un import aproximat de 48.212,18 € i accions per valor de 4.890,00 € a més té una participació del 60% en la societat mercantil EZQUERRA VITORES SL valorada en 1.800,00 € i ocupa el càrrec d’administrador finalment posseeix un vehicle Nissan Patrol adquirit el 14 de juny de 2000.

Judit Alcalá (PSC) inclou un capital mobiliari de 5.777,80 €, així com diversos vehicles de motor, entre els quals es troben una motocicleta Benelli BN-125 adquirida el 2 de gener de 2020, un Ford Focus Trend+1.0 Ecoboost 125CV adquirit el 14 d’octubre de 2019 i un Nissan X-Trail - E-Power adquirit el 31 de gener de 2024. Pel que fa als préstecs, la diputada té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 15.900,00 €, a més de dos préstecs de consum amb quantitats pendents d’amortitzar de 2.418,09 € i 10.786,05 € respectivament.

Neus Comes (PSC). La seva declaració inclou un capital mobiliari de 10.500,00 € en comptes corrents i altres dipòsits bancaris, participacions en diverses societats mercantils com CONTRAST TRIP, SL amb un 45% de participació valorada en 50.000,00 €, GAR SAT 1649 CAT amb un 33% valorada en 15.000,00 €, ECOMON SAT CAT amb un 33% valorada en 3.000,00 €, i PROMOCIONS DE CAL MACIALERA amb un 20% valorada en 100.000,00 €, a més de dos vehicles, un VOLVO XC90 adquirit el 01/10/2018 i un SAME SILVER 130 adquirit el 18/05/2021, altres béns inclouen drets d’ajuda bàsica a la renda i sostenibilitat valorats en 32.000,00 € i animals (bovins i equins) valorats en 45.000,00 €, també té préstecs hipotecaris i altres crèdits com un préstec PYMES ICO amb una quantitat pendent d’amortitzar de 6.453,83 €, una pòlissa agrària amb 39.895,31 € pendents i un Agropréstec DUN 2024 amb 26.000,00 € pendents.

Marta Vilalta (ERC) té dos habitatges, un adquirit per herència el 2010 amb un valor cadastral de 54.135,43 € i l’altre comprat el 2019 per 487.000,00 € També té un capital mobiliari de 37.000,00 € en comptes corrents i altres dipòsits bancaris, accions per valor de 176,61 € i altres valors mobiliaris per un total de 1.482,00 € A més, posseeix un vehicle Renault Captur adquirit el 31 de gener de 2014 Finalment, té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 166.514,00 €

Josep Vidal (ERC) diversos béns immobles com un habitatge amb un valor cadastral de 56.739,54 € del qual posseeix el 100% per herència des del 2021 un altre habitatge amb un valor de 10.600,96 € del qual posseeix el 50% també per herència des del 2021 una finca rústica amb un valor de 1.923,24 € del qual posseeix el 100% per herència des del 2021 un garatge amb un valor de 23.687,70 € del qual posseeix el 50% per herència des del 2021 i una altra finca rústica amb un valor de 925,39 € del qual posseeix el 50% per herència des del 2021 a més té un capital mobiliari de 18.837,30 € en comptes corrents i altres dipòsits bancaris i plans de pensions valorats en 54.634,98 € també posseeix un vehicle Jaguar E-Pace adquirit el 31 de gener de 2020 finalment té un préstec hipotecari amb una quantitat pendent d’amortitzar de 87.607,72 € en la data de la declaració.

Montse Bergés (ERC) té diversos béns immobles, com ara dos habitatges adquirits el 1996 i el 2006 amb un valor cadastral de 68.870,75 € i 57.392,20 € respectivament, una finca rústica heretada el 2008 amb un valor de 24.092,92 €, i un garatge adquirit el 2006 per 11.723,52 €. Pel que fa al capital mobiliari, la diputada té aproximadament 95.002,37 € en comptes corrents i altres dipòsits bancaris, 127.398,71 € en accions i altres béns anàlegs, i 51.809,71 € en altres valors mobiliaris com títols públics i fons d’inversions. A més, posseeix un cotxe Jeep Compass adquirit el 6 de febrer de 2015.

Montserrat Berenguer (PP). La declaració de béns de la I. Sra. Montserrat Berenguer Messeguer, datada el 5 de juny de 2024, inclou diversos elements patrimonials. En primer lloc, el capital mobiliari, que comprèn els comptes corrents i altres dipòsits bancaris, té un import aproximat de 29.714,78 euros. A més, posseeix accions i altres tipus de béns anàlegs valorats en 135 euros. També compta amb plans de pensions i assimilats, amb un valor total de 1.047,15 euros. Aquesta informació reflecteix la situació econòmica de la diputada en la data de la declaració.

Ramon Abad (Aliança Catalana). El patrimoni del diputat Ramón Abad Gimeno inclou diversos béns immobles, capital mobiliari, vehicles de motor i préstecs. Té la propietat completa d’un habitatge adquirit el 1997 per 123.000 euros i el 50% d’un altre habitatge adquirit el 2000 per 120.000 euros. Els seus comptes corrents i altres dipòsits bancaris sumen aproximadament 53.500 euros, mentre que les seves accions i altres béns anàlegs tenen un valor de 3.200 euros. També compta amb plans de pensions valorats en 645.000 euros. Pel que fa als vehicles, té un cotxe adquirit el 23 de gener de 2024 i una moto adquirida l’1 d’abril de 2021. Finalment, té un préstec personal per a un vehicle amb una quantitat pendent d’amortitzar de 14.318 euros.

Rafael Villafranca (VOX). El patrimoni del diputat Rafael Villafranca Mercé inclou diversos béns immobles, com un habitatge adquirit el 2000 amb un valor de 120.000 euros i un local adquirit el 2006 amb un valor de 250.000 euros. També té capital mobiliari, amb comptes corrents i altres dipòsits bancaris per un import aproximat de 50.000 euros, i plans de pensions valorats en 8.000 euros. Pel que fa a vehicles, posseeix un automòbil adquirit el 5 de juny de 2004. A més, té dos préstecs hipotecaris: un per a la seva vivenda habitual amb un saldo pendent de 18.000 euros i un altre per al local amb un saldo pendent de 10.000 euros.