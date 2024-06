L'alcalde de Bovera porta gratis els veïns al seu taxi a comprar a Flix al no tenir botigues

El taxi de Bovera, conduït per l’alcalde de la localitat, Òscar Acero, amb llicència per portar a terme aquest servei, va fer ahir el seu primer viatge a Flix per traslladar gratis els veïns que ho sol·licitin per fer les seues compres en aquesta localitat de la Ribera d’Ebre. El servei està pensat, principalment, per a persones de la tercera edat, malgrat que poden apuntar-s’hi tots els que ho necessitin, va explicar Acero. S’ha elegit aquest poble de Tarragona perquè és el més pròxim al municipi de les Garrigues a uns 17 quilòmetres i a 20 minuts per carretera amb gran varietat d’establiments, va indicar Acero.

Els tres passatgers que ahir van fer el primer trajecte van ser la Lisa i la seua filla i el Josep Maria. Van sortir de Bovera a les 10.30 del matí i van arribar al voltant de les 11.00 (vegeu el desglossament). Després d’una hora per fer les seues compres i tràmits, van tornar al migdia. Acero va assegurar que aquest servei es farà els dimecres de cada setmana, si no hi ha contratemps, mentre l’ajuntament acaba els tràmits per a l’adquisició d’un local en el qual preveu obrir una botiga d’ultramarins. “Si les coses van bé, esperem poder obrir la nostra pròpia botiga a finals d’aquest any.”Fa temps que l’ajuntament negocia amb l’única entitat bancària del poble perquè li vengui un local on obrir l’ultramarins. Després de l’última taxació, el banc s’ha avingut que el consistori el compri per uns 20.000 euros. Quedarà formalitzar l’adquisició i adequar-lo. L’objectiu és que, una vegada a punt, la botiga s’ofereixi per ser gestionada per persones interessades a donar aquesta prestació, el mateix que s’ha fet amb la fleca i el forn artesà, que té bastant clientela. La localitat de Bovera també compta amb un bar social, amb la qual cosa la botiga seria el tercer establiment, i evitarà que els veïns hagin d’anar a comprar a Flix, les Borges o Lleida.

“Estem agraïts perquè és necessari de veritat”

“Estem agraïts perquè de veritat que és un servei necessari. La meua filla s’encarrega de fer les compres quan torna d’estudiar de les Borges carregada de bosses. Avui hem pogut anar a Flix i omplir dos carros amb productes que necessitem. El viatge és curt i es fa amè. A més és gratis. L’utilitzarem quan puguem”, va indicar la Lisa, que va estrenar el servei juntament amb la seua filla i el Josep Maria. Acero també porta els veïns a l’Arnau quan és necessari. Cobra el viatge però no el temps d’espera per a la tornada.