Polèmica a Almenar per una sessió de fotos a cavall al cementiri

La polèmica està servida a Almenar. Un projecte artístic sobre l’empoderament de la dona, amb imatges preses al cementiri que mostren una dona en banyador muntada a cavall dins del cementiri, ha suscitat queixes entre els veïns.

El consistori ha emès un comunicat en el qual expressa el seu rebuig i reclama respecte, especialment per a les famílies que s’hagin molestat.

Les fotografies van ser preses la setmana passada i són les primeres d’un projecte amb més dones com a protagonistes que busca “simbolitzar la ruptura o mort dels estereotips, amb les talles perfectes i els condicionants que no deixen viure,” va explicar l’autora de les imatges, la fotògrafa lleidatana Iolanda Sebe.

Les fotografies a cavall al cementiri d'AlmenarIOLANDA SEBE

Va apuntar que va decidir utilitzar el cementiri com a escenari perquè aquesta localització transmetia una imatge que trencava amb qualsevol clixé.“A tota hora vam ser respectuosos i no es va envair cap espai fúnebre. L’últim propòsit era ofendre”, va puntualitzar Sebe.

“Volia representar la típica imatge d’un cavaller altiu, però amb una dona actual, que s’ha enfortit, que se sent lliure i segura de si mateixa”, va explicar.

La fotògrafa va afegir que la majoria dels membres de l’equip que elaboren aquest projecte viuen a Almenar, entre ells la model, “per la qual cosa no hi havia intenció d’ofendre ningú”, va dir. Va lamentar la situació i també es va mostrar molesta per les crítiques rebudes, atès que va assegurar haver sol·licitat permís al consistori. Fonts municipals van assegurar que només es va informar que es farien fotos a l’exterior del cementiri.