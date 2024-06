Un front de tempestes escombra Catalunya i els Bombers reben prop de 130 avisos

Un front de tempestes ha escombrat aquest dissabte el matí gran part de Catalunya amb precipitacions intenses, fortes ratxes de vent, nombrós aparat elèctric i alguna calamarsada puntual. Els xàfecs han estat especialment intensos en comarques com el Tarragonès, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, l'Anoia i el Vallès Occidental, amb registres destacats com els 34 litres del Montmell, els 33 litres de l'Ametlla del Vallès, els 30 litres de Constantí, els 29 litres de Santa Margarida de Montbui o els 26 litres de Sabadell-Parc Agrari.

Entre les 10 i les 13 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 130 avisos pel temporal, la gran majoria concentrats a la regió metropolitana nord (70) i concretament al Vallès Occidental (50).

La majoria d'avisos als Bombers han estat per retirar arbres o branques caigudes a la via pública, alguna inundació i sanejaments de façana, cap de gravetat. Sobresurten serveis com el rescat d'un cotxe atrapat a la riera de la Canonja (Tarragonès), estabilitzat finalment amb cintes de trinquet. O la retirada d'un arbre de grans dimensions caigut a Vic.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 13.00 hores un total de 130 trucades relacionades amb aquest episodi de pluja intensa, que va perdent força i marxant per les comarques de Girona i l'Empordà.