L'Estat adjudica treballs de manteniment en diversos trams de carreteres i autovies de Lleida

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 11,5 milions d'euros un contracte per executar treballs de manteniment en 132 quilòmetres, 37 dels quals són d'autovia, de carreteres a la demarcació de Lleida. S'inclouen diversos trams de l'N-230, N-240, A-14 i A-22, així com vies de serveis i enllaços. Recull actuacions com la vigilància i atenció d'accidents, els serveis viaris hivernals, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d'instal·lacions.

Presenta requisits per promoure l'eficiència energètica i la reducció d'emissions i s'emmarca en el programa del Ministeri per mantenir les condicions de circulació, serveis viaris i seguretat en la xarxa de carreteres de l'Estat. La durada del contracte és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys i una altra addicional per un màxim de nou mesos.