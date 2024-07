Renfe deixa d'indemnitzar els retards de menys d'una hora a partir d'avui

Renfe elimina a partir d’avui les indemnitzacions que fins ara oferia per retards de més de 15 i 30 minuts en els AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, i només compensarà els retards d’un mínim de 60 minuts. Una mesura que la companyia ferroviària, l’única que presta serveis d’alta velocitat a Lleida, va anunciar fa unes setmanes i des d’avui es limitarà a la normativa espanyola, que estableix l’obligació d’indemnitzar les demores de més d’una hora, però no les que siguin inferiors. A l’hora de cobrar la indemnització l’usuari podrà elegir com rebre-la. Si ho fa en efectiu o targeta, no hi haurà avantatges addicionals, però si s’escull un val de compra per a un altre bitllet, el reembors serà del 150%, i si l’usuari es decanta pels nous punts de la companyia (anomenats Renfecitos), el reembors arribarà al 200%. Per a aquesta opció, s’haurà de tenir la targeta Más Renfe, el seu pla de fidelització.

La senadora d’ERC per Lleida, Sara Bailac, ha registrat una bateria de preguntes per conèixer els motius en què s’ha basat Renfe per prendre aquesta decisió, com afectarà els usuaris dels Avant i si tenen un pla de contingència per a aquests si hi ha incidències en altres serveis de la firma. També ha preguntat pel cost de les indemnitzacions per retards en els Avant entre Lleida i Barcelona dels últims anys.