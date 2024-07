Un aiguat tanca durant quinze dies les piscines del poliesportiu de Balaguer

La piscina del poliesportiu de Balaguer estarà tancada almenys 15 dies fins que no es repari la sala de màquines i s'hagin netejat vasos i filtres com conseqüències de l'aiguat que va caure sobre la ciutat diumenge a la matinada a ahir. Caldrà restaurar part del soterrani del Teatre Municipal, a més de netejar carrers de la capital.

Un aiguat va descarregar passada la mitjanit de diumenge a dilluns més de 52 litres d’aigua en noranta minuts a Balaguer, 38 litres en tan sols mitja hora, causant importants desperfectes en carrers, baixos d’habitatges i en equipaments municipals. En aquest cas, el recinte de la piscina del pavelló poliesportiu va quedar totalment negat i estarà tancat almenys quinze dies al quedar inutilitzada la zona de màquines i filtres de la instal·lació. La pluja també va inundar el pavelló d’Inpacsa, els baixos del Teatre Municipal i els de dos residències d’ancians (Sant Domènec i Santa Maria), sense arribar a haver d’evacuar cap usuari, segons van informar els gestors d’aquests equipaments. També va quedar negat el parc de Bombers de la capital.

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va destacar que la resta d’afectacions es van concentrar al carrer Urgell i del Pont, on els sistemes del clavegueram no van poder absorbir la quantitat d’aigua que va caure i es van tapar els embornals. Durant la matinada la brigada de Balaguer va treballar per deixar operatiu el pavelló d’Inpacsa, que també s’havia inundat. L’objectiu era deixar l’equipament llest per ahir al matí perquè pogués acollir els campus esportius. González va apuntar que la Paeria ja treballa en un projecte per millorar el clavegueram dels principals accessos de la ciutat. “El més important és canviar els col·lectors i renovar canonades per evitar aquestes situacions. A més, hi ha zones que amb els anys han guanyat veïns però que les canonades i la seua capacitat no han canviat”, va dir.

El carrer del Pont on es van inundar la majoria de baixos.. - E. FARNELL

Mentrestant, veïns del carrer del Pont netejaven ahir els baixos dels seus habitatges. Van lamentar que després de cada tempesta es repeteixi la mateixa problemàtica. Van reiterar que el clavegueram no té capacitat per evacuar aquest cabal i van afegir que algunes de les baranes de desaigüe cap al riu Segre estaven tancades, la qual cosa va impedir que l’aigua fluís cap al riu i això va agreujar l’acumulació als baixos dels edificis propers a la plaça Mercadal. Per això, van reclamar obres per millorar el drenatge de les pluges i més manteniment.

Seixanta trucades a Emergències i precipitacions desiguals a Lleida

Els Bombers de la Generalitat van atendre entre les 22.00 hores de diumenge i les 14.00 hores d’ahir un total 17 serveis a les comarques de Lleida, la majoria a la Noguera, amb Balaguer al capdavant, on es van produir inundacions. A Foradada, va caure un arbre a la carretera LV-9137 i també hi va haver un petit despreniment de terres. D’altra banda, el telèfon d’Emergències 112 va rebre 60 trucades, de les quals 13 van ser de la Noguera, 11 de procedents de la capital, la xifra més gran de tot Catalunya. També n’hi va haver dos més d’Artesa de Segre i quatre trucades des d’Espot.Durant el mateix període van caure 42 litres a Vallfogona de Balaguer, 27 litres a Camarasa, a Baldomar 30 i a Oliola 21 litres. A la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, es van registrar 46 litres, mentre que al Segrià van destacar els 21 litres per metre quadrat de Maials, o els 10 de la Granadella. Una estona abans l’aigua havia caigut amb força en poblacions com Alguaire (28 litres), Alfarràs (27) o Gimenells (24).El mes de juny es va tancar diumenge com un mes plujós o molt plujós al Pirineu i el Prepirineu de Lleida i en àmplies zones del pla, segons recull el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. La pluja acumulada ha superat els 100 litres en sectors de l’alta muntanya, fet del tot habitual al mes de juny, però també en poblacions del Jussà han destacat els 124 litres a la Pobla de Segur com a valor més destacat. En canvi, la pluja ha estat més escassa al pla, amb una mitjana de 20 litres al Pla d’Urgell i zones pròximes i 15 a Lleida ciutat.