Fraga no té pediatre des de fa 3 anys i Binèfar i Albalat el comparteixen

El centre de salut de Fraga fa tres anys que no té cap pediatre a la plantilla, i els de Binèfar i Albalat de Cinca comparteixen els serveis d’un quan es troba disponible, segons van confirmar fonts de la conselleria de Sanitat del Govern d’Aragó.

La plantilla del primer d’aquests establiments sanitaris havia comptat tradicionalment amb tres especialistes, mentre que el de Binèfar en tenia assignats dos i el d’Albalat un.Així mateix, el nivell de cobertura d’aquestes places d’especialista resulta encara més cridaner, quan només a les tres capçaleres de les zones de salut resideixen prop de 4.000 nens de menys de 14 anys i, per tant, en edat de ser atesos per un pediatre.La manca d’aquests especialistes resulta simptomàtica de la que s’està donant de manera generalitzada als centres de salut de tot Aragó i de manera especialment intensa en els de la zona oriental. És un quadre que s’està veient agreujat per un continu degoteig de baixes de facultatius i al qual comença a sumar-se l’inici de les vacances.Al Centre de Salut de Tamarit, per exemple, la plantilla de vuit metges ha quedat reduïda a la meitat al sumar-se l’absència d’un per descans a les tres vacants existents. A Binèfar el primer torn de vacances augmentarà les carències que ja suposa la falta de quatre facultatius de deu, una xifra que creixerà la pròxima tardor quan arribin dos jubilacions.En el cas de Fraga, a la situació del centre de salut s’hi suma la de l’ambulatori, directament afectada per les vacants de l’hospital de Barbastre, del qual depèn.Així doncs, diverses fonts de Sanitat van assegurar, per la seua part, que “no es tancarà cap centre de salut durant l’estiu” i que “cada centre té autonomia de gestió del seu personal” per prestar l’assistència en funció de la seua disponibilitat de personal.

Bancalero visita Binèfar mentre la seua conselleria admet carències

El conseller de Sanitat del Govern d’Aragó, José Luis Bancalero, té previst visitar avui una indústria agroalimentària a Binèfar en un viatge en què, tanmateix, no contempla que s’atansi al centre de salut de la localitat, la plantilla de metges del qual té un 40% de vacants. Això impacta directament en l’atenció que es presta als consultoris locals de la zona de salut, alguns dels quals fa mesos que pateixen retallades. El nombre de consultes, van explicar fonts de Sanitat, oscil·la entre una de diària de dilluns a divendres als pobles de més de 400 habitants i dos de setmanals, als de cent veïns. No obstant, si el cens és menor decideix la freqüència del centre de salut de la zona.