El mes de juny ha sigut plujós en diversos punts de Lleida

El mes de juny es va tancar diumenge com un mes plujós o molt plujós al Pirineu i el Prepirineu de Lleida i en àmplies zones del pla, segons recull el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. La pluja acumulada ha superat els 100 litres en sectors de l’alta muntanya, fet del tot habitual al mes de juny, però també en poblacions del Jussà han destacat els 124 litres a la Pobla de Segur com a valor més destacat. En canvi, la pluja ha estat més escassa al pla, amb una mitjana de 20 litres al Pla d’Urgell i zones pròximes i 15 a Lleida ciutat.

Meteorològicament, el mes de juny s’ha estat caracteritzat, igual que el mes de maig passat, per una circulació zonal (corrent de l’oest a les capes mitjanes de la troposfera) molt pertorbada amb contínues ondulacions que han afavorit els pas de sistemes frontals molts despenjats del corrent general i acompanyats d’aire fred en altura (aproximadament a 5.500 metres). Aquest fet ha provocat precipitació que ha afectat gran part del país, però especialment el litoral, prelitoral i Prepirineu oriental on l’aire fred en altura conjuntament amb una temperatura més alta en superfície, pròpia, d’altra banda, del mes de juny, han estimulat la formació de fenòmens meteorològics violents com tempestes amb una intensitat de precipitació elevada i acompanyades de pedra.

Precipitació els dies 1 al 4 de juny

Un embossament d’aire fred en les capes mitjanes de la troposfera va provocar precipitació del dia 1 al 4 de juny, sovint acompanyada de tempesta. Les quantitats més importants, per sobre dels 30 mm els dies 1 i 2 es van mesurar al litoral i prelitoral, especialment al sud, si bé a mesura que la DANA es desplaçava cap a l’est els dies 3 i 4 els registres més destacats es van concentrar al Prepirineu. Cal remarcar els 60,6 mm a Tarragona – Complex Educatiu (el Tarragonès), els 59,4 mm a Arenys de Mar (el Maresme), els 46,4 mm a Canet de Mar (el Maresme), o els 40,5 mm a Nulles (l’Alt Camp). Les dels dies 3 i 4 van ser més modestes, però destaquen els 29,4 mm de Pantà de Sau (Osona) o els 29,3 mm a la Vall d’en Bas (la Garrotxa)

Precipitació del dia 9 al 12 de juny

Un front que va creuar el país entre els dies 9 i 12 de juny amb precipitació generalitzada, per bé que la més important es va concentrar al litoral i prelitoral Central amb registres entre els 30 i els gairebé 60 mm (58,8 mm a Puig Sesolles (1.668) al Vallès Oriental, o els 48,5 mm a Barcelona – Can Bruixa al Barcelonès), i al Prepirineu on les quantitats van ser més contundents: 91,5 mm a la Quar (el Berguedà), o 65,4 mm a la Vall d’en Bas (la Garrotxa).

Precipitació els dies 19 i 20 de juny

Una DANA va travessar el país els dies 19 i 20 de juny i novament va regar gairebé tot el territori amb màxims d’acumulació de precipitació als dos extrems del terç oest: 80,5 mm al PN dels Ports (el Baix Ebre), al Pantà de Siurana (el Priorat) es van mesurar 68,2 mm, i al Lac Redon (2.247) a la Val d’Aran van enregistrar-se 64,0 mm.

Tempestes els dies 29 i 30 de juny del 2024

El mes va acabar amb una pertorbació que va tornar a regar gran part del país els dies 29 i 30 de juny. Les quantitats més destacades: 52,7 mm a la Quar (el Berguedà), 46,5 mm a la Pobla de Segur (el Pallars Jussà), els 42,2 mm Vallfogona de Balaguer (la Noguera), i els 40,8 mm al Montmell (el Baix Penedès).

Juny termomètricament normal

El juny ha estat termomètricament normal o fred a gran part del quadrant nord-est, i normal o càlid a la resta especialment a l’altiplà Central, delta de l’Ebre, serra de Prades i punts del litoral Central.

La nuvolositat abundant que ha mantingut la irradiació solar a ratlla i una circulació zonal moderada ha evitat les intrusions d’aire càlid típiques d’aquesta època de l’any.