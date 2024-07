Consulta el deute per habitant de tots els municipis de Catalunya i el deute total dels ajuntaments

Quatre ajuntaments de les comarques de Lleida es troben entre els deu de Catalunya que deuen més diners als bancs. Amb xifres del ministeri d'Hisenda tancades el 31 de desembre passat, es tracta d'Els Omells de na Gaia (el segon de Catalunya, amb 2.633 euros per habitant de deute viu, després d'Ogassa, a Girona); la Vansa i Fórnols, cinquè, amb 2.176 euros per veí; Cabanabona, sisè, amb 1.953 euros y Pinell del Solsonès, vuitè, amb 1.862 euros per habitant de deute bancari.

Es tracta d'imports que van des dels 119.000 euros de Cabanabona als 394.000 de la Vansa, però que repartits entre l'escassa població dels municipis (de 61 a 194 veïns) tenen molt pes per càpita.

A més, solen ser deutes elevats per alguna circumstància extraordinària, com ara la d'Els Omells, que des de fa deu anys paga uns 30.000 euros cada any per una indemnització judicial, o bé la Vansa, que va comprar una finca a l'Incasòl per fer-hi habitatge social. En qualsevol cas, el deute total de les entitats locals lleidatanes va baixar un 7%, fins als 173 milions d'euros, o 388 euros per lleidatà.

D'altra banda, la Diputació, amb 31 milions de deute viu, és la corporación provincial més endeutada de Catalunya. Pel que fa als consells, només hi ha dades de 7 dels de Lleida i els més endeutats son els del Segrià, amb 1,9 milions; seguit del Pallars Jussà, amb 1,66 milions; i el de l'Alt Urgell, amb 1,6 milions d'euros. L'ajuntament de Lleida, amb 104 milions, és el tercer de Catalunya, per sota de Barcelona y Terrassa, tot i que ha reduït el deute bancari en 13 milions respecte el 2022.