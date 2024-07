"No tocar les tanques dels ramats", l'avís dels ramaders del Pirineu als turistes

El president d'ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha demanat a la gent que freqüenta la muntanya que "no toquin o deixin obertes" les tanques i filats metàl·lics que els ramaders tenen perquè els animals no s'escapin. En una visita a un ramat de cavalls al Pallars Sobirà ha denunciat que han trobat més d'una tanca oberta.

Aquest fet provoca que el bestiar surti del seu recinte marcat, fet que pot comportar sancions per part de l'administració. Una sanció que ha de fer front el ramader no sent culpable d'aquest fet, ha dit.

Roqué ha aprofitat per denunciar també que la ramaderia extensiva comparteix espai amb "fauna salvatge desbocada", fet que l'administració "no és prou conscient" del que suposa pels ramaders.