Balaguer saneja el riu i retira algues per facilitar la navegació en la Transsegre

L’ajuntament de Balaguer ha ampliat aquest any un 30% la longitud del tram urbà del riu Segre que és objecte d’una actuació per retirar les algues del curs fluvial. Una barca especial opera aquesta setmana per sanejar el llit i retirar els macròfits. El regidor d’Urbanisme, Guifré Ricard, va explicar que l’operació es porta a terme habitualment una setmana abans de la celebració de la Transsegre per deixar el llit en condicions per al pas de les barques i evitar que les algues dificultin la navegació. El descens tindrà lloc el cap de setmana del 13 i el 14 de juliol. Ricard va assenyalar que en anys anteriors l’actuació sobre les algues incloïa el tram des del pont de Sant Miquel fins a la nova passarel·la i que enguany s’allargarà fins a la variant de la C-26. L’edil va admetre que la presència de macròfits és abundant per la calor i la falta de força i arrossegament de l’aigua, malgrat que dilluns va registrar una punta de catorze metres cúbics per segon. L’operació dura tres dies, va afegir Ricard. Al marge de la navegació, les algues empitjoren la qualitat de l’aigua i contribueixen a la propagació d’insectes com la mosca negra.

A Lleida ciutat les operacions d’eliminació de les algues són habituals també cada any al tram urbà del Segre. En diverses ocasions s’han organitzat després de les queixes de veïns per la presència d’insectes. La presència d’algues al Segre a Lleida és abundant des de fa setmanes.